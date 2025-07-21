Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Кучаев: «Зенит» смотрелся не так ярко, но остаётся одним из сильнейших клубов

Константин Кучаев: «Зенит» смотрелся не так ярко, но остаётся одним из сильнейших клубов
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о санкт-петербургском «Зените», которому жёлто-синие уступили в матче 1-го тура РПЛ со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«В прошлом сезоне «Зенит», конечно, смотрелся не так ярко. С другой стороны, команды тоже прибавляют, когда играют против них, более уверенно смотрятся на поле, не боятся. Возможно, такая игра «Зенита» связана с этим. Но всё равно это один из сильнейших клубов России. Как был, так и остаётся», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Материалы по теме
Полузащитник «Ростова» Кучаев объяснил поражение от «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android