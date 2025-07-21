Константин Кучаев: «Зенит» смотрелся не так ярко, но остаётся одним из сильнейших клубов
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о санкт-петербургском «Зените», которому жёлто-синие уступили в матче 1-го тура РПЛ со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«В прошлом сезоне «Зенит», конечно, смотрелся не так ярко. С другой стороны, команды тоже прибавляют, когда играют против них, более уверенно смотрятся на поле, не боятся. Возможно, такая игра «Зенита» связана с этим. Но всё равно это один из сильнейших клубов России. Как был, так и остаётся», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.
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