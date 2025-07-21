Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

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Сегодня, 21 июля, в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/2026. Команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги.

В итоге сформировались следующие пары:

Путь чемпионов

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Ноа» (Армения) / «Ференцварош» (Венгрия);

«Риека» (Хорватия) / «Лудогорец» (Болгария) — «Шелбурн» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан);

«РФШ» (Латвия) / «Мальмё» (Швеция) — «КуПС» (Финляндия) / «Кайрат» (Казахстан);

«Хамрун» (Мальта) / «Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр) / «Маккаби Тель-Авив» (Израиль);

«Слован Братислава» (Словакия) / «Зриньски» (Босния) — «Лех» (Польша) / «Брейдаблик» (Исландия);

«Шкендия» (Македония) / «ФКСБ» (Румыния) — «Копенгаген» (Дания) / «Дрита» (Косово).

Путь лиги

«Целье» (Словения) / АЕК Ларнака (Кипр) — «Баник» (Чехия) / «Легия» (Польша);

«Фредрикстад» (Норвегия) — «Мидтьюлланн» (Дания) / «Хиберниан» (Шотландия);

«Лугано» (Швейцария) / ЧФР (Румыния) — «Левски» (Болгария) / «Брага» (Португалия);

ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия);

«Виктория» (Чехия) / «Серветт» (Швейцария) — «Шериф» (Молдавия) / «Утрехт» (Нидерланды);

«Андерлехт» (Бельгия) / «Хекен» (Швеция) — «Бранн» (Норвегия) / «Зальцбург» (Австрия);

«Бешикташ» (Турция) / «Шахтёр» (Украина) — «Рейнджерс» (Шотландия) / «Панатинаикос» (Греция).