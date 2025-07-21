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Игрок «Балтики» Петров высказался о матчах с «Динамо» и «Спартаком» в первых турах РПЛ

Игрок «Балтики» Петров высказался о матчах с «Динамо» и «Спартаком» в первых турах РПЛ
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Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о матчах с московскими «Динамо» и «Спартаком» в первых турах Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— Как оценишь ваш календарь? Сейчас «Динамо», а во 2-м туре — «Спартак».
— Конечно, я доволен нашим календарём. Всегда интереснее играть с сильными командами. Мы готовы к такому календарю, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

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