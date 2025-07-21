Экс-тренер «Спартака» Абаскаль высказался о находящемся под стражей Квинси Промесе

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с экс-нападающим красно-белых Квинси Промесом. Напомним, нападающий был взят под стражу в прошлом месяце в Дубае. Вскоре он был экстрадирован в Нидерланды.

«По ситуации с Квинси у меня нет полной истории и информации. Надеюсь, с ним всё в порядке и мы дождёмся решения по его делу», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Ранее адвокат экс-футболиста «Спартака» сообщал, что игрок получил несколько предложений от футбольных клубов, куда он мог бы перейти в случае освобождения. Подчёркивалось, что это команды из Дубая и Латвии. Также агент Промеса отметил, что к его клиенту есть интерес со стороны нидерландских клубов.