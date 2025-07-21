«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с экс-футболистом «Тоттенхэма»

Крайний защитник Кайл Уолкер-Питерс перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Контракт с экс-игроком «Тоттенхэма» подписан до лета 2028 года. За «молотобойцев» Уолкер-Питерс будет выступать под вторым номером. Последним клубом защитника был «Саутгемптон».

«Я очень взволнован. Кажется, это тянулось долго — меня уже связывали с переходом в клуб, — и я просто счастлив оказаться здесь сейчас. Я поговорил с Грэмом Поттером, и он сыграл огромную роль в принятии решения. Мне всегда нравился его стиль тренера, и, я думаю, он мне очень подойдёт. Он говорил о семейной атмосфере в клубе, и это то, что мне нужно. Мне хочется верить, что я хорошо впишусь в «Вест Хэм Юнайтед».

Мне нравится играть интенсивно, выкладываться на полную в каждом матче, и я хочу добиться здесь особенных результатов. Каждая команда хочет выигрывать трофеи, и у «Вест Хэма» есть такие амбиции. Судя по разговору с Грэмом, он хочет создать что-то особенное, и я надеюсь, что смогу внести свой вклад», — приводит слова Уолкер-Питерса официальный сайт клуба.