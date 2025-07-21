Защитник ЦСКА Лукин назвал главного конкурента армейцев в борьбе за чемпионство в РПЛ

Футболист ЦСКА Матвей Лукин рассказал, кто, по его мнению, является главным конкурентом армейцев в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге этого сезона.

— Кто главный конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство?

— Мы сами, — приводят слова Лукина «Известия».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартовал 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.