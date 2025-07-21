В «Динамо» намекнули, что считают слабым уровень многих иностранцев в российском футболе

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин намекнул, что уровень большого количества легионеров в российских футбольных клубах является низким. Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» стал командой, которая чаще всего использовала легионеров в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, «Локомотив», в свою очередь, реже всех прибегал к услугам иностранных игроков

«Тот же «Зенит» можно критиковать, конечно, за покупки, но футболисты там блестящие, играющие. Это одна история, когда в средние бюджетные клубы за счёт бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут. Мне это непонятно. Зачем это нужно? Давайте подтягивать отечественных игроков. Вот на что нужно обратить внимание», — приводит слова Степашина ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.