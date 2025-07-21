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Вильмар Барриос: матч с «Ростовом» выдался сложным, но «Зенит» будет совершенствоваться

Вильмар Барриос: матч с «Ростовом» выдался сложным, но «Зенит» будет совершенствоваться
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Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Матч с «Ростовом» выдался сложным, но мы победили, и это главное. У всех было желание выиграть. Мы смогли изменить ситуацию во втором тайме. Я доволен победой и теперь буду думать о следующей игре. Чемпионат начался, и можно сказать, что команда готова к сезону. Мы будем совершенствоваться матч за матчем», — приводит слова Барриоса Metaratings.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.

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