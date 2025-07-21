Вильмар Барриос: матч с «Ростовом» выдался сложным, но «Зенит» будет совершенствоваться

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Матч с «Ростовом» выдался сложным, но мы победили, и это главное. У всех было желание выиграть. Мы смогли изменить ситуацию во втором тайме. Я доволен победой и теперь буду думать о следующей игре. Чемпионат начался, и можно сказать, что команда готова к сезону. Мы будем совершенствоваться матч за матчем», — приводит слова Барриоса Metaratings.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.