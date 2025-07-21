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Грэм Поттер высказался о переходе Кайла Уолкер-Питерса в «Вест Хэм»

Грэм Поттер высказался о переходе Кайла Уолкер-Питерса в «Вест Хэм»
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Главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер высказался о подписании контракта с крайним защитником Кайлом Уолкер-Питерсом.

«Мы очень рады, что Кайл согласился присоединиться к нам. Это игрок, которого я всегда высоко ценил и который производил на меня впечатление каждый раз, когда он встречался с моей командой. У него действительно хорошая история, он профессионал высочайшего класса, зарекомендовавший себя как уважаемый игрок Премьер-лиги, и его лучшие годы ещё впереди. Он привнесёт в команду качественную игру, а в раздевалку — хороший характер и харизму. Я с нетерпением жду начала работы с Кайлом и думаю, что он станет отличным приобретением для нашего футбольного клуба», — приводит слова Поттера официальный сайт клуба.

Контракт с экс-игроком «Тоттенхэма» подписан до лета 2028 года. За «молотобойцев» Уолкер-Питерс будет выступать под вторым номером. Последним клубом защитника был «Саутгемптон».

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