Игрок ЦСКА Лукин рассказал, как отреагировал на уход Марко Николича

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев. Серб покинул московский клуб этим летом. Армейцев возглавил Фабио Челестини, под руководством которого красно-синие выиграли Суперкубок России.

— Как отреагировали на уход Николича из ЦСКА?

— Конечно, удивился этому, как и все в клубе.

— Есть понимание, почему он так поступил?

— Я с Марко связывался после его ухода, поблагодарил его за то, что он сделал. Но причины его ухода не обсуждали, — приводят слова Лукина «Известия».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартовал 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.