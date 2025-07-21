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Игорь Колыванов: у «Зенита» большой потенциал — это первый фаворит сезона РПЛ

Игорь Колыванов: у «Зенита» большой потенциал — это первый фаворит сезона РПЛ
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о победе «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Непросто входить в чемпионат. «Ростов» хоть и обновился, но люди там поигравшие и созревшие. Знают, что от них требуется на футбольном поле. Они действуют без боязни, жестковато. Первый тайм для «Зенита» получился непростым, однако во втором нагнетали. Семак угадал с заменами. Нужно было вносить поправки. У «Зенита» большой потенциал. Сейчас они сыграются, найдут связи, наберут форму пооптимальнее. Это первый фаворит сезона РПЛ», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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