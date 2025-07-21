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Игрок «Динамо» Фернандес заявил, что клуб пока не готов навязать борьбу за первое место

Игрок «Динамо» Фернандес заявил, что клуб пока не готов навязать борьбу за первое место
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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес ответил на вопрос о борьбе команды за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— «Динамо» готово навязать борьбу за победу в РПЛ?
— У нас ещё нет такой команды, которая может навязать борьбу за первое место. У нас новая команда, новый тренер, новая группа игроков. Мы все пока только привыкаем друг к другу, потому что работаем вместе только месяц. Но мы будем бороться за самые высокие места, — приводит слова Фернандеса Legalbet.

В матче 1-го тура бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1). В следующем матче подопечные Валерия Карпина встретятся с «Ростовом».

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