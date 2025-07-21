Бителло назвал главного кандидата на чемпионство в РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос, кто является главным кандидатом на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

— Кто, на ваш взгляд, главный кандидат на чемпионство в России?

— «Динамо», — приводит слова Бителло «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартовал 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.