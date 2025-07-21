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В ЦСКА объяснили, почему Дивеев пропускает матч с «Оренбургом»

В ЦСКА объяснили, почему Дивеев пропускает матч с «Оренбургом»
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Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему центральный защитник армейцев Игорь Дивеев пропускает матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Красно-синий №78 не сыграет сегодня в Оренбурге вот как раз из-за этого. Цена рядового (ну, раз без фола даже) единоборства в Казани. К игре с «Ахматом» будет полностью готов», — написал Безуглов в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Безуглова

Игра между ЦСКА и «Оренбургом» пройдёт на стадионе «Газовик». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).

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