«Поменялось вообще всё». Бителло — об изменениях в «Динамо» при Карпине

Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал, что поменялось в клубе при новом главном тренере Валерии Карпине. Ранее бело-голубыми руководил чешский специалист Марцел Личка. «Динамо» объявило о его увольнении в начале мая.

— Что изменилось с приходом Карпина в команде?

— Поменялось всё. Вообще всё. У Лички есть свои качества, однако с Карпиным есть серьёзные изменения, на мой взгляд. Но мы работаем вместе только месяц, и этого мало. Уверен, команда станет лучше, — приводит слова Бителло «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартовал 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.