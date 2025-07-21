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Аббосбек Файзуллаев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Аббосбек Файзуллаев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Оренбургом»
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев пропустит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Об этом стало известно из заявки, опубликованной московской командой в телеграм-канале. Следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Ранее сегодня, 21 июля, появилась информация, что 21-летний узбекский футболист пропустит игру в Оренбурге из-за прохождения медосмотра для трансфера в «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб должен заплатить за Файзуллаева не менее € 7 млн.

Файзуллаев стал игроком ЦСКА летом 2023 года. За 72 встречи полузащитник забил восемь голов и отдал 22 результативные передачи, взяв с командой Кубок и Суперкубок России в 2025 году.

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