Аббосбек Файзуллаев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев пропустит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Об этом стало известно из заявки, опубликованной московской командой в телеграм-канале. Следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Ранее сегодня, 21 июля, появилась информация, что 21-летний узбекский футболист пропустит игру в Оренбурге из-за прохождения медосмотра для трансфера в «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб должен заплатить за Файзуллаева не менее € 7 млн.

Файзуллаев стал игроком ЦСКА летом 2023 года. За 72 встречи полузащитник забил восемь голов и отдал 22 результативные передачи, взяв с командой Кубок и Суперкубок России в 2025 году.