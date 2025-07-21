Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Минское «Динамо» отправило главного тренера в отпуск перед матчем квалификации ЛК

Минское «Динамо» отправило главного тренера в отпуск перед матчем квалификации ЛК
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко был отправлен в отпуск перед матчем с албанской «Эгнатией» в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стоит сказать, что руководство белорусской команды не уточнило причины такого решения, но ранее «Динамо» в дополнительное время проиграло «Лудогорцу» в отборе Лиги чемпионов с общим счётом 2:3 по сумме двух матчей.

К игре команду из столицы Беларуси подготовит один из членов тренерского штаба Александр Павлов. Встреча пройдёт в четверг, 24 июля, на стадионе «Вароши» в Венгрии.

Календарь Лиги конференций
Сетка квалификации Лиги конференций
Материалы по теме
«Лудогорец» вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ, обыграв минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android