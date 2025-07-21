Минское «Динамо» отправило главного тренера в отпуск перед матчем квалификации ЛК

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко был отправлен в отпуск перед матчем с албанской «Эгнатией» в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Стоит сказать, что руководство белорусской команды не уточнило причины такого решения, но ранее «Динамо» в дополнительное время проиграло «Лудогорцу» в отборе Лиги чемпионов с общим счётом 2:3 по сумме двух матчей.

К игре команду из столицы Беларуси подготовит один из членов тренерского штаба Александр Павлов. Встреча пройдёт в четверг, 24 июля, на стадионе «Вароши» в Венгрии.