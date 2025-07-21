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Станислав Агкацев стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина

Станислав Агкацев стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина
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Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что голкипер команды Станислав Агкацев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина.

«Ещё один повод для гордости! Наш Стас стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина сезона-2024/2025. Поздравляем с наградой, КосмоСтас», — говорится в телеграм-канале клуба.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — это ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в России, учреждённая ещё в 1960 году. Проводит его «Коммерсантъ».

Напомним, ранее Станислав Агкацев получил приз лучшему вратарю сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ». В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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