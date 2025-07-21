Сауль Ньигес решил не переходить в «Трабзонспор»

Испанский полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес принял решение отказаться от перехода в «Трабзонспор». Об этом сообщил сам футболист в социальных сетях.

Хавбек уже согласовал условия контракта с турецким клубом, в ближайшее время он должен был пройти медицинское обследование, однако после обсуждения с семьёй игрок отказался от данного варианта продолжения карьеры.

Сауль выступает за мадридскую команду с 2012 года, он провёл за неё 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».