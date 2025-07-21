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«Атлетико» Мадрид является фаворитом в борьбе за вингера «МЮ» Антони

«Атлетико» Мадрид является фаворитом в борьбе за вингера «МЮ» Антони
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«Атлетико» Мадрид – ближе остальных претендентов к подписанию вингера «Манчестер Юнайтед» Антони. Об этом сообщает издание iNews. Кроме команды Диего Симеоне, в услугах флангового нападающего заинтересован «Бетис».

Напомним, ранее появлялась информация, что севильский клуб хочет подписать игрока «красных дьяволов», но не за € 40 млн, на которые рассчитывает руководство «Ман Юнайтед».

Во второй половине прошедшего сезона Антони провёл 17 матчей за «Бетис» в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 35 млн.

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