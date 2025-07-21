«Аталанта» и клубы АПЛ хотят купить нападающего «Страсбурга» Морейру — Романо

Нападающий «Страсбурга» Диегу Морейра привлёк внимание «Аталанты» и ряда клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, французский коллектив не спешит расставаться с игроком этим летом, но предложение в размере более € 30 млн может заставить команду принять участие в трансферных переговорах.

Диегу Морейра является воспитанником бельгийского «Стандарда» и португальской «Бенфики», на взрослом уровне он также выступал за «орлов». Помимо этого, он играл за «Челси» и «Лион». В 34 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил два гола и отдал семь голевых передач.