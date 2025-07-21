«Оренбург» — ЦСКА: в первом тайме счёт не открыт
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Команды ушли на перерыв при счёте 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва
В первом тайме командам не удалось открыть счёт.
В следующем туре «Оренбург» встретится с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 27 июля. ЦСКА проведёт матч с грозненским «Ахматом», который также пройдёт 27 июля.
В минувшем сезоне «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ, однако остался в высшем дивизионе, заменив московское «Торпедо». ЦСКА закончил прошлый сезон на третьем месте.
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