Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линекер: Ямаль — следующий великий игрок после Марадоны и Месси

Линекер: Ямаль — следующий великий игрок после Марадоны и Месси
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер заявил, что крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заслуживает «Золотой мяч».

«Ламин – следующий великий игрок после Марадоны и Месси. В своём возрасте он делает то, что делает… Он особенный. Он мог бы стать одним из величайших игроков, но ему нужно немного удачи. Судя по тому, как он играет, он очень хорош. Я бы отдал ему «Золотой мяч», – приводит слова Линекера Sport.es со ссылкой на Que t’hi Jugues.

18-летний Ямаль выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 55 матчах.

Материалы по теме
Фото
Ламин Ямаль опубликовал пост после получения 10-го номера в «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android