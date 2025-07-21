Линекер: Ямаль — следующий великий игрок после Марадоны и Месси

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер заявил, что крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заслуживает «Золотой мяч».

«Ламин – следующий великий игрок после Марадоны и Месси. В своём возрасте он делает то, что делает… Он особенный. Он мог бы стать одним из величайших игроков, но ему нужно немного удачи. Судя по тому, как он играет, он очень хорош. Я бы отдал ему «Золотой мяч», – приводит слова Линекера Sport.es со ссылкой на Que t’hi Jugues.

18-летний Ямаль выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 55 матчах.