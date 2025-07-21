Тер-Абрамян покинул пост генерального директора «Крыльев Советов», назначен Джабраилов

Роберт Тер-Абрамян ушёл с должности генерального директора «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный телеграм-канал самарского клуба.

Под руководством данного специалиста команда завершила прошлый сезон РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Новым генеральным директором клуба стал Тархан Джабраилов, с января 2025 года он является членом Совета директоров «Крыльев Советов».

«По решению Совета директоров клуба на должность генерального директора назначен Тархан Джабраилов.

Тархан Саид-Магомедович обладает обширным опытом в сфере управления и организации, активно занимался общественной деятельностью и являлся учредителем благотворительного фонда «Служение людям», — сказано в телеграм-канале самарцев.