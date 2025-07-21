Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тер-Абрамян покинул пост генерального директора «Крыльев Советов», назначен Джабраилов

Тер-Абрамян покинул пост генерального директора «Крыльев Советов», назначен Джабраилов
Комментарии

Роберт Тер-Абрамян ушёл с должности генерального директора «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный телеграм-канал самарского клуба.

Под руководством данного специалиста команда завершила прошлый сезон РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Новым генеральным директором клуба стал Тархан Джабраилов, с января 2025 года он является членом Совета директоров «Крыльев Советов».

«По решению Совета директоров клуба на должность генерального директора назначен Тархан Джабраилов.

Тархан Саид-Магомедович обладает обширным опытом в сфере управления и организации, активно занимался общественной деятельностью и являлся учредителем благотворительного фонда «Служение людям», — сказано в телеграм-канале самарцев.

Материалы по теме
Губернатор Самарской области Федорищев поделился впечатлениями от матча «Акрон» — «Крылья»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android