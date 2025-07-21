Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о подписании Модрича

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал, что может изменить в команде приход бывшего полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

«Модрич будет важен для нас; он чемпион и повысит технический уровень команды. Мы ждём его здесь», — приводит слова итальянского специалиста издание AS.

Напомним, на данный момент хорватский хавбек находится в отпуске после матчей клубного чемпионата мира, в то время как «Милан» проведёт предсезонный турнир в Сингапуре.

Модрич отыграл в составе клуба из столицы Испании 13 лет, где за 597 встреч забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с «Реалом» хорват взял 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане полузащитник выиграл «Золотой мяч», а также награду футболиста года от УЕФА и ФИФА.