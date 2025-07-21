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В «Интере» прокомментировали слухи об уходе Чалханоглу в один из турецких клубов

В «Интере» прокомментировали слухи об уходе Чалханоглу в один из турецких клубов
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Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта оценил предполагаемый интерес турецких клубов к полузащитнику команды Хакану Чалханоглу.

«Мы сталкиваемся с информацией о вымышленных запросах, которые так и не доходят, это выдумки СМИ. Сейчас нет запроса, поэтому нет ни рассмотрения, ни ответа. Мы ждём прибытия Хакана на тренировку 23-го числа.

Общалось ли руководство клуба с самим игроком? Да, постоянно. Как и другие футболисты, он никогда не выражал желания покинуть «Интер», — приводит слова Маротты FC Inter News.

В прошедшем сезоне Чалханоглу принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

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