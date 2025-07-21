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«На полпути к 50!» Холанд опубликовал фото из отпуска в честь своего дня рождения

«На полпути к 50!» Холанд опубликовал фото из отпуска в честь своего дня рождения
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал фото из отпуска в честь своего дня рождения и поблагодарил всех за поздравления, пошутив о своих волосах. Напомним, сегодня, 21 июля, футболисту исполнилось 25 лет.

«На полпути к 50! Спасибо всем за поздравления с днём рождения. И прежде чем критиковать мою причёску, встаньте перед зеркалом и спросите себя: действительно ли я имею право оценивать волосы, которые выглядят лучше, чем мои?» — написал Холанд в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

В минувшем сезоне нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и пятью результативными передачами. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до 2034 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 180 млн.

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