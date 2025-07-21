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Джамал Мусиала появился на тренировке «Баварии» после операции

Джамал Мусиала появился на тренировке «Баварии» после операции
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пришёл на тренировку своего клуба в комплексе «Зэбенер Штрассе» на костылях после успешной операции на ноге. Об этом сообщает официальный аккаунт немецкого клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Мусиала после операции

Мусиала после операции

Фото: ФК «Бавария»

Напомним, Мусиала получил перелом малоберцовой кости после столкновения с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира в США. Немецкая команда в той встрече проиграла со счётом 0:2.

В 44 встречах прошедшего клубного сезона хавбек забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. К 22 годам футболист успел провести 206 игр за «Баварию» во всех турнирах.

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