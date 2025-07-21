Главный тренер «Динамо» Минск Скрипченко высказался о своём отпуске перед матчем в ЛК
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко прокомментировал информацию о своём отпуске перед игрой Лиги конференций с албанской «Эгнатией».
Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«На сайте всё написано касательно моего отпуска. Никаких деталей нет и не будет. Меня никто официально не увольнял, поэтому пока я в отпуске. Есть тренерский штаб, который будет готовить команду на месте. Мы же базируемся в Венгрии, тренерский штаб остался, работает и готовит команду», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На данный момент минское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Беларуси.
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