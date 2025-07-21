Главный тренер «Динамо» Минск Скрипченко высказался о своём отпуске перед матчем в ЛК

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко прокомментировал информацию о своём отпуске перед игрой Лиги конференций с албанской «Эгнатией».

«На сайте всё написано касательно моего отпуска. Никаких деталей нет и не будет. Меня никто официально не увольнял, поэтому пока я в отпуске. Есть тренерский штаб, который будет готовить команду на месте. Мы же базируемся в Венгрии, тренерский штаб остался, работает и готовит команду», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент минское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Беларуси.