Бывший гендиректор «Крыльев» Роберт Тер-Абрамян рассказал о причинах ухода из клуба

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался, почему он ушёл из самарского клуба, отметив положительные эмоции от работы в «Крыльях».

– Эмоции от работы в «Крыльях Советов» невероятные, просто фантастика. Искренне мечтал прийти и вложить все силы, эмоции в то, о чём давно мечтал. В принципе, это получилось. «Крылья Советов» – большой клуб с большой историей, огромной армией болельщиков, прекрасным коллективом. За это время мы столкнулись со многими трудностями, проблемами, с которыми справлялись вместе. Как минимум результат прошлого сезона позитивный, и самое главное, что в процессе выстраивалось доверительное отношение с командой, коллективом, чтобы добиваться ключевых задач.

– Если так всё хорошо, почему приняли решение покинуть свой пост?

– Важно принимать такие решения в нужный и правильный момент. Было достаточно времени, чтобы посмотреть все процессы, какое видение у руководства клуба в будущем, а в первую очередь – в плане спортивной части. В текущей конфигурации для максимального и эффективного взаимодействия руководства и персонала, наверное, лучше такое решение, – приводит слова Тер-Абрамяна «Матч ТВ».