Де Хеа сообщил, что готов играть в Англии только за «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа сообщил, что отклонил ряд предложений от английских клубов, поскольку в этой стране он готов играть только за «Манчестер Юнайтед».

«Я отклонил предложения из Англии, потому что, после того как провёл столько лет в таком клубе, как «Ман Юнайтед», чувствуешь, что не хочешь играть за другой клуб в Англии. Я хотел только в «Манчестер Юнайтед», я получал предложения из Англии, но понимал, что играть где-то ещё не смогу. Я провёл там так много времени: это клуб, который сформировал меня и позволил сделать замечательную карьеру.

Я чувствовал, что пришло время отдохнуть и вернуться, став ещё сильнее. Люди спрашивали меня: «Когда ты вернёшься?» Я успокаивал всех: «Всё в порядке, скоро вернусь». Вполне нормально, что у людей возникали некоторые сомнения после года моего отсутствия в игре, однако я был уверен, что после одного-двух матчей снова стану собой», — сказал де Хеа в интервью для Cronache.

За «МЮ» футболист выступал с 2011 по 2023 год. За это время он становился чемпионом Англии, брал Кубок страны, дважды завоевал Кубок Лиги, трижды — национальный Суперкубок, а также трофей Лиги Европы.