Шерингем — о Рашфорде: переход из «МЮ» в «Барселону» — шаг вперёд, которого он не заслужил

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем выразил мнение, что нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд не заслужил перехода в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб арендует форварда за € 10 млн с правом выкупа за € 30 млн.

«Если оценивать Рашфорда как профессионального футболиста: когда ты молод, ты стремишься играть за топ-клубы вроде «Манчестер Юнайтед», и, оказавшись там, ты должен это ценить. Ты не должен всё бросать и говорить, что хочешь уйти.

На мой взгляд, если он покинет «МЮ» ради «Барселоны», это будет шаг вперёд в карьере, которого он не заслужил. Я считаю эту ситуацию довольно печальной. Надеюсь, Рашфорд не добьётся трансфера, к которому стремится – он этого не заслуживает.

Я бы сказал Рашфорду, что он всё ещё молод и ему нужно взяться за ум. Сконцентрироваться на том, чтобы стать лучше как игрок. Не перекладывать вину на других, а своим трудом вернуться в основной состав», – цитирует Шерингема ESPN.

Маркус — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Вторую половину минувшего сезона он провёл на правах аренды в «Астон Вилле». Действующее трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2028 года.