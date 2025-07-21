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В «Пари НН» сообщили, что экс-игрок «Химок» Фаринья прибыл в Нижний Новгород на медосмотр

В «Пари НН» сообщили, что экс-игрок «Химок» Фаринья прибыл в Нижний Новгород на медосмотр
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о возможном подписании экс-защитника «Химок» Эдгардо Фариньи.

«Мы ведём переговоры с Фариньей. Игрок только что прибыл в Нижний Новгород, поэтому медицинское обследование ещё не проводилось. Он близок к подписанию контракта с нашим клубом», – сообщил Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что футболист национальной команды Панамы подпишет контракт с «Пари НН» до 2028 года.

В прошедшем сезоне Фаринья сыграл за «Химки» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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