В «Пари НН» сообщили, что экс-игрок «Химок» Фаринья прибыл в Нижний Новгород на медосмотр

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о возможном подписании экс-защитника «Химок» Эдгардо Фариньи.

«Мы ведём переговоры с Фариньей. Игрок только что прибыл в Нижний Новгород, поэтому медицинское обследование ещё не проводилось. Он близок к подписанию контракта с нашим клубом», – сообщил Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что футболист национальной команды Панамы подпишет контракт с «Пари НН» до 2028 года.

В прошедшем сезоне Фаринья сыграл за «Химки» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.