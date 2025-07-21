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Денис Глушаков: «Спартаку» будет ещё тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем сезоне

Денис Глушаков: «Спартаку» будет ещё тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем сезоне
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Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном чемпионстве московской команды.

«Всё начинается сначала. «Спартак» выиграл первую игру — все говорят о чемпионстве. Чем меньше игроки и остальные люди будут об этом говорить, тем больше шансов будет. Я проходил это, был там — всё время говорят. Но могу сказать так: в нынешнем сезоне «Спартаку» будет ещё тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем. Усилились «Динамо» и ЦСКА, появились новые клубы в борьбе. Будет серьёзная заруба. Поэтому давайте пока помолчим о чемпионстве, чтобы не сглазить удачу «Спартака». Предлагаю меньше говорить, а больше делать», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026 красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'
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