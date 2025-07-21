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Голкипер де Хеа рассказал, как занимался индивидуально перед переходом в «Фиорентину»

Голкипер де Хеа рассказал, как занимался индивидуально перед переходом в «Фиорентину»
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Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа рассказал, как он индивидуально занимался после ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2023 году. Состав своей нынешней команды он пополнил в 2024 году в качестве свободного агента, пребывая без клуба в течение года.

«Я жил между Мадридом и Манчестером. Когда мне захотелось вернуться к тренерской работе и набрать форму, я начал искать тренера вратарей, который мог бы мне помочь. Мне порекомендовали Крейга Эллисона, и с первой же тренировки мы поладили.

У нас возникли замечательные взаимоотношения, он феномен и как человек, и как тренер, я его обожаю. Так родилась дружба. Он помог мне во время того перерыва: я часто тренировался, и мы проводили много времени вместе, мне повезло пообщаться с таким классным парнем. В течение этого года отдыха, который был особенным для меня, с учётом того, что я играл на высоком уровне в течение 15 лет, я тренировался в федеральном тренировочном центре сборной Испании и на поле пятого дивизиона в Англии. Думаю, этот год отдыха пошёл мне на пользу и морально, и физически: я немного пресытился.

В конце концов, провести 13 лет в Манчестере нелегко… Я почувствовал, что пора сделать перерыв на некоторое время. Это был замечательный год, проведённый с семьёй: я видел их чаще, чем с тех пор, как стал профессионалом. К тому же я встретил таких людей, как Крейг, которые помогали мне на этом пути. Я усердно тренировался, и с самого начала в «Фиорентине» это окупилось. Я чувствовал, что всё ещё могу соревноваться на очень высоком уровне», — сказал де Хеа в интервью для Cronache.

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