Француз Перрен прибыл в Краснодар и ждёт завершения трансфера

Вингер «Осера» Гаэтан Перрен прибыл в Краснодар и ждёт завершения своего трансфера в клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне Перрен принял участие в 35 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач, став лучшим ассистентом Лиги 1. Нынешнее соглашение игрока с «Осером» рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.

Футболист является воспитанником «Лиона», он также выступал за «Орлеан».

По итогам прошлого сезона «Осер» занял 11-е место в турнирной таблице Лиги 1, заработав 42 очка.