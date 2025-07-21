«Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам после игры с махачкалинским«Динамо»

Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС для оценки работы бригады арбитра Василия Казарцева на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

Клуб просит разобрать следующие эпизоды:

— неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на седьмой минуте;

— неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25-й минуте;

— непоказанная вторая жёлтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44-й минуте;

— отменённый гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх;

— неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.