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«Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам после игры с махачкалинским«Динамо»

«Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам после игры с махачкалинским«Динамо»
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Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС для оценки работы бригады арбитра Василия Казарцева на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

Клуб просит разобрать следующие эпизоды:

— неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на седьмой минуте;
— неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25-й минуте;
— непоказанная вторая жёлтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44-й минуте;
— отменённый гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх;
— неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.

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