«Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам после игры с махачкалинским«Динамо»
Поделиться
Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС для оценки работы бригады арбитра Василия Казарцева на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
Клуб просит разобрать следующие эпизоды:
— неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на седьмой минуте;
— неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25-й минуте;
— непоказанная вторая жёлтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44-й минуте;
— отменённый гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх;
— неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2025
-
20:04
-
19:48
-
19:39
-
19:38
-
19:37
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
19:10
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:41
-
18:34
-
18:22
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:30
-
16:21