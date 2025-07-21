«Челси» проявляет наибольший интерес к Хави Симонсу из «РБ Лейпциг» — Sky Sport

«Челси» больше остальных клубов заинтересован в подписании полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса. Об этом сообщает Ske Sport Germany. Немецкий клуб хочет € 70 млн за своего игрока.

Помимо «синих», нидерландцем интересуются «Арсенал» и «Бавария», но оба клуба пока наблюдают за развитием ситуации. Кроме этого, мюнхенцы на данный момент больше сконцентрированы на переходе вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.