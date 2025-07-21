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Оренбург — ЦСКА, результат матча 21 июля 2025, счёт 0:0, 1-й тур РПЛ-2025/2026

ЦСКА сыграл в безголевую ничью с «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ
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Сегодня, 21 июля, завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и ЦСКА. Игра, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Команды не отметились забитыми мячами. Всего во встрече было показано шесть жёлтых карточек.

В следующем туре «Оренбург» встретится с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 27 июля. ЦСКА проведёт матч с грозненским «Ахматом», который также пройдёт 27 июля.

В минувшем сезоне «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ, однако остался в высшем дивизионе, заменив московское «Торпедо». ЦСКА закончил прошлый сезон на третьем месте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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