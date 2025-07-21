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Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа поделился подробностями истории с кражей пончиков

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа поделился подробностями истории с кражей пончиков
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Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о случае, когда его ложно обвинили в краже пончиков.

«Ох, что за история! Меня обвинили в краже пончиков. У Алекса Фергюсона в тот день была запланирована тренировка. Когда я направлялся в тренировочный центр, эта история появилась в газетах, с моей фотографией. А потом это и по телевизору показали. Я онемел: они обвиняли меня в краже пончиков с рынка в Манчестере! В Англии это преподносилось так, будто наступил конец света, все только об этом и говорили. Разумеется, это было неправдой, передо мной потом даже извинились. Но чтобы вы могли представить, каков сэр Алекс Фергюсон: в тот день он молча и с серьёзным видом вошёл в раздевалку, достал коробку пончиков и поставил её на стол, сказав: «Это для Давида». Мы все разразились смехом. Простой жест, который помогает чувствовать себя в команде как дома», — сказал де Хеа в интервью для Cronache.

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