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Голкипер львовских «Карпат» Яков Канарейкин перешёл в «Вильярреал»

Голкипер львовских «Карпат» Яков Канарейкин перешёл в «Вильярреал»
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Вратарь Яков Канарейкин, ранее выступавший за «Карпаты» из Львова, перешёл в «Вильярреал». Об этом испанский клуб объявил на своём официальном сайте. Соглашение с игроком рассчитано до 2030 года.

Украинский голкипер является воспитанником харьковского «Металлиста». За свою карьеру 21-летний футболист провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола. Кроме этого, футболист вызывался в сборную национальной команды до 21 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 700 тыс.

В прошедшем сезоне Канарейкин выходил на поле в 13 встречах в рамках чемпионата Украины, пропустив 12 мячей и сыграв «на ноль» в пяти встречах.

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