Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 июля, календарь, таблица

Сегодня, 21 июля, состоялся один матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 21 июля:

«Оренбург» — ЦСКА — 0:0.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона», московского «Динамо», «Оренбурга» и ЦСКА. Не набрали очков «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Ахмат», «Сочи» и «Пари НН».

Следующий тур стартует 25 июля. В этот день встретятся «Крылья Советов» и «Пари НН».