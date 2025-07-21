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Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 21 июля, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 июля, календарь, таблица
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Сегодня, 21 июля, состоялся один матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 21 июля:

«Оренбург» — ЦСКА — 0:0.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона», московского «Динамо», «Оренбурга» и ЦСКА. Не набрали очков «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Ахмат», «Сочи» и «Пари НН».

Следующий тур стартует 25 июля. В этот день встретятся «Крылья Советов» и «Пари НН».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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