Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 1-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 июля, завершился 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

18 июля, пятница:

«Динамо» Москва — «Балтика» — 1:1.

19 июля, суббота:

«Акрон» — «Крылья Советов» — 1:1;
«Локомотив» — «Сочи» — 3:0;
«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:0.

20 июля, воскресенье:

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:3;
«Зенит» — «Ростов» — 2:1;
«Ахмат» — «Рубин» — 0:2.

21 июля, понедельник:

«Оренбург» — ЦСКА — 0:0.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку – у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона», московского «Динамо», «Оренбурга» и ЦСКА. Не набрали очков «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Ахмат», «Сочи» и «Пари НН».

Следующий тур стартует 25 июля. В этот день встретятся «Крылья Советов» и «Пари НН».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android