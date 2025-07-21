Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 21 июля, завершился 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
18 июля, пятница:
«Динамо» Москва — «Балтика» — 1:1.
19 июля, суббота:
«Акрон» — «Крылья Советов» — 1:1;
«Локомотив» — «Сочи» — 3:0;
«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:0.
20 июля, воскресенье:
«Пари НН» — «Краснодар» — 0:3;
«Зенит» — «Ростов» — 2:1;
«Ахмат» — «Рубин» — 0:2.
21 июля, понедельник:
«Оренбург» — ЦСКА — 0:0.
Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку – у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона», московского «Динамо», «Оренбурга» и ЦСКА. Не набрали очков «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Ахмат», «Сочи» и «Пари НН».
Следующий тур стартует 25 июля. В этот день встретятся «Крылья Советов» и «Пари НН».