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Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 21 июля, завершился 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

18 июля, пятница:

«Динамо» Москва — «Балтика» — 1:1.

19 июля, суббота:

«Акрон» — «Крылья Советов» — 1:1;

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0;

«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:0.

20 июля, воскресенье:

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:3;

«Зенит» — «Ростов» — 2:1;

«Ахмат» — «Рубин» — 0:2.

21 июля, понедельник:

«Оренбург» — ЦСКА — 0:0.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку – у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона», московского «Динамо», «Оренбурга» и ЦСКА. Не набрали очков «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Ахмат», «Сочи» и «Пари НН».

Следующий тур стартует 25 июля. В этот день встретятся «Крылья Советов» и «Пари НН».