Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 21 июля

Сегодня, 21 июля, состоялся один матч 1-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 21 июля:

«Родина» — «Черноморец» — 1:1.

По итогам встречи московская команда занимает восьмую позицию в таблице Первой лиги, а «Черноморец» — 10.

В сезоне-2024/2025 победителем второго дивизиона чемпионата России стала калининградская «Балтика». На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка, но команда не смогла сыграть в стыковых матчах за переход в Российскую Премьер-лигу, так как стадион в Новороссийске не прошёл лицензирование. «Родина» заняла седьмое место в прошедшем году.