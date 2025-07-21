«Бавария» отправила Даниэля Переца в аренду в «Гамбург»

«Бавария» объявила о переходе голкипера Даниэля Переца в «Гамбург» на правах аренды. 25-летний вратарь сборной Израиля присоединится к команде, поднявшейся в высший дивизион, до конца сезона-2025/2026.

Перец перешёл в «Баварию» из тель-авивского «Маккаби» в 2023 году. В минувшем сезоне Бундеслиги голкипер сыграл три матча. В общей сложности израильтянин вышел на поле всего в шести играх за «Баварию» в прошедшем сезоне, в которых пропустил семь голов. Также Перец защищает ворота сборной Израиля, на его счету семь встреч за национальную команду.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Гамбург» смог вернуться в Бундеслигу после нескольких лет отсутствия в высшем немецком дивизионе.