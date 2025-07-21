Команда Юрана будет принимать соперников на одной из основных арен сборной Турции

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, на каком стадионе его команда будет проводить домашние матчи в новом сезоне.

«Мы начинаем сезон 10 августа игрой в гостях с «Истанбулспором». Составители календаря тут придерживаются очерёдности: матч дома, матч — на выезде. В прошлом сезоне «Серик» проводил домашние встречи на стадионе «Мардан», а после выхода в первый дивизион будем принимать соперников на «Анталья Арене», где играет в Суперлиге «Антальяспор». На клубном стадионе «Серика» сейчас полным ходом идёт реконструкция», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Анталья Арена», рассчитанная на 32 тысячи зрителей, является основным стадионом клуба «Антальяспор» и одним из основных для сборной Турции.