«Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» в 1-м туре Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 21 июля, завершился матч 1-го тура Лиги PARI между «Родиной» и «Черноморцем». Игра закончилась вничью со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве.

Счёт в игре на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Тихонов, после чего новороссийцы забили ответный гол на 23-й усилиями защитника Владислава Мастерного.

В следующем туре москвичи встретятся со «Спартаком» из Костромы. Игра состоится 27 июля. «Черноморец» проведёт свой матч 28 июля на выезде с «Уралом».

В минувшем сезоне команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги. При этом клуб не сыграл в стыковых матчах за выход в РПЛ из-за непрохождения лицензирования стадиона. «Родина» закончила прошлый сезон на седьмом месте.