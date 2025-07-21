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«Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» в 1-м туре Первой лиги сезона-2025/2026

«Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» в 1-м туре Первой лиги сезона-2025/2026
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Сегодня, 21 июля, завершился матч 1-го тура Лиги PARI между «Родиной» и «Черноморцем». Игра закончилась вничью со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Тихонов – 13'     1:1 Мастерной – 23'    

Счёт в игре на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Тихонов, после чего новороссийцы забили ответный гол на 23-й усилиями защитника Владислава Мастерного.

В следующем туре москвичи встретятся со «Спартаком» из Костромы. Игра состоится 27 июля. «Черноморец» проведёт свой матч 28 июля на выезде с «Уралом».

В минувшем сезоне команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги. При этом клуб не сыграл в стыковых матчах за выход в РПЛ из-за непрохождения лицензирования стадиона. «Родина» закончила прошлый сезон на седьмом месте.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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