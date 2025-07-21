Голкипер «Фиорентины» де Хеа: Месси невысокий, но у него невероятные физические данные

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа поделился воспоминаниями от игры против аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Однажды я очень сильно ударил Месси плечом, думая, что отправлю его в полёт метра на три. Я играл тогда за «Атлетико» Мадрид, был совсем молодым. Думал, что заставлю его почувствовать моё присутствие и пошлю ему чёткий сигнал. Я заблокировал мяч в штрафной рядом с ним и, прежде чем выбить его, подошёл к нему и очень сильно ударил плечом. Я ударил его очень сильно всем своим телом, плечом и мячом. Клянусь: я не сдвинул его ни на дюйм. Он был словно из мрамора!

Уверяю вас, удар был сильным, однако он не сдвинулся с места. Ещё один пример того, что он, как и Криштиану Роналду, всегда заботится обо всём в своей карьере: это жизнь, сосредоточенная на результате. Месси невысокий, но у него невероятные физические данные. Здесь важен и менталитет», — сказал де Хеа в интервью для Cronache.