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Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 21 июля, завершился 1-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

19 июля, суббота:

«Уфа» — «СКА Хабаровск» — 1:1;
«Шинник» — «Урал» — 0:1;
«Волга» Ульяновск — «Ротор» — 1:2;
«Арсенал» Тула — «КАМАЗ» — 1:1.

20 июля, воскресенье:

«Енисей» — «Чайка» — 0:3;
«Спартак» Кострома — «Факел» — 0:1;
«Нефтехимик» — «Сокол» — 0:0;
«Торпедо» Москва — «Челябинск» — 2:3.

21 июля, понедельник:

«Родина» — «Черноморец» — 1:1.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Чайка», «Челябинск», «Ротор», «Урал» и «Факел». Команды набрали по три очка. По одному очку – у «КАМАЗа», «Уфы», «СКА-Хабаровска», тульского «Арсенала», «Нефтехимика», «Сокола», «Родины» и «Черноморца». Не набрали очков «Енисей», «Шинник», «Спартак» Кострома, «Волга» Ульяновск и московское «Торпедо».

Следующий тур стартует 25 июля. В этот день встретятся тульский «Арсенал» и ярославский «Шинник».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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