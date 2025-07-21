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Александр Мостовой: не делал бы выводов по ЦСКА из матча с «Оренбургом»

Александр Мостовой: не делал бы выводов по ЦСКА из матча с «Оренбургом»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Бодрый старт сезона был только у «Краснодара», у которого даже до второго гола всё было ровно. Нужно посмотреть первые пять туров, чтобы сделать какой-то анализ. Все команды должны быть в хорошем физическом состоянии.

Я бы не делал никаких выводов по ЦСКА из матча с «Оренбургом». Армейцы выиграли Суперкубок — может, ещё три дня голова кружилась. А «Оренбург» пять дней назад был в Первой лиге — конечно, у них мотивация приличная», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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