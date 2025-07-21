Александр Мостовой: не делал бы выводов по ЦСКА из матча с «Оренбургом»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью (0:0).

«Бодрый старт сезона был только у «Краснодара», у которого даже до второго гола всё было ровно. Нужно посмотреть первые пять туров, чтобы сделать какой-то анализ. Все команды должны быть в хорошем физическом состоянии.

Я бы не делал никаких выводов по ЦСКА из матча с «Оренбургом». Армейцы выиграли Суперкубок — может, ещё три дня голова кружилась. А «Оренбург» пять дней назад был в Первой лиге — конечно, у них мотивация приличная», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.